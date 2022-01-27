На Госуслугах станут доступны сертификаты о медотводах - Мишустин

В ближайшее время на портале Госуслуг можно будет получить доступ к сертификату, подтверждающему медицинский отвод от вакцинации (если он есть у гражданина).

Сертификат будет отображаться в личном кабинете в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". Сейчас там доступны сертификаты о вакцинации и перенесенном заболевании.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, решение о медотводе будут принимать врачи после оценки состояния пациента и его истории болезни. "В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье", – подчеркнул глава правительства.