27 Января 2022
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

На Госуслугах станут доступны сертификаты о медотводах - Мишустин

В ближайшее время на портале Госуслуг можно будет получить доступ к сертификату, подтверждающему медицинский отвод от вакцинации (если он есть у гражданина).

Сертификат будет отображаться в личном кабинете в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19". Сейчас там доступны сертификаты о вакцинации и перенесенном заболевании.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, решение о медотводе будут принимать врачи после оценки состояния пациента и его истории болезни. "В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье", – подчеркнул глава правительства.

Теги: госуслуги, медотвод, сертификат, михаил мишустин



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