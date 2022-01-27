В европейских ПХГ осталось менее четверти закачанного летом газа - Газпром

В европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) осталось менее четверти газа, который был закачан туда летом. Это данные Gas Infrastructure Europe на 25 января, на них ссылается Газпром.

Объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9% (на 14,9 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более трех четвертей от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9% или 36,3 млрд куб. м газа.

Общий уровень заполненности ПХГ Европы – 40,9%. При этом заполненность подземных хранилищ Германии и Франции составляет около 39%.

С 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 25 января запасы уже на 2,24 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату.

Заполненность украинских ПХГ также находится на минимальных уровнях. На 25 января она снизилась до 11,8 млрд куб. м. Это на 45,4% (на 9,8 млрд куб. м) ниже, чем в прошлом году, и на 3,5 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.