27 Января 2022
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Реакции Путина на идею поставить оружие ДНР и ЛНР пока нет, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину известно о призывах депутатов помочь ДНР и ЛНР оружием.

По словам представителя Кремля, "реакции президента сейчас нет", передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли президент поддержать эту инициативу, Песков ответил, что ему неизвестно, чтобы она находилась на рассмотрении.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать поддержку ЛНР и ДНР и поставить в непризнанные республики отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии.

Глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия инициировала обращение к руководству страны с просьбой оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции.

Теги: песков, поставки оружия, днр, лнр



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