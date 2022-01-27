Мэр Аделаиды месяц была прикована к постели после второй дозы

​​Мэр австралийской Аделаиды Энфилд Клэр Боан была прикована к постели больше месяца - так на нее подействовала вторая дозы вакцины от ковида, пишет The West Australian.

Издание, однако, привело малозначимые выдержки из письма Боан без каких-либо существенных подробностей. И призвало к обязательной вакцинации, после которой бывают будто бы лишь легкие побочные эффекты. Притом что только правительственные данные сообщают о 755 смертях после ковид-вакцинации. Данных о росте общей смертности нет.