"Дистанционное голосование" в действии: Instagram-аккаунт "Мишустина" предложил пользователям оценить губернаторов

У премьер-министра российского правительства Михаила Мишустина нет личных аккаунтов в соцсетях, в том числе в Instagram, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Соответственно, любые публикации в соцсетях от имени главы правительства не имеют к нему никакого отношения.

Ранее в Instagram-аккаунте mv.mishustin (подписан как "Информационный аккаунт Председателя Правительства Российской Федерации") появилось предложение оценивать губернаторов.

"Дорогие друзья! У нас есть к вам одна просьба. Далее в сторис мы будем выкладывать губернаторов регионов России. Если вы, например, житель Хабаровского края, и увидели в списке своего губернатора, то вы должны написать в рамке, как оцениваете деятельность главы региона на этом посту", - предложили авторы аккаунта.

У страницы около 6 тыс. подписчиков, среди них есть и губернаторы, например, глава Иркутской области Игорь Кобзев и глава Нижегородской области Глеб Никитин (оба аккаунта верифицированы).