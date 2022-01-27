Проект реконструкции Каменного моста в Екатеринбурге доработают с учетом пожеланий горожан

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился учесть результаты общественных обсуждений и отправил на доработку проекты планировки и межевания территории для реконструкции моста через реку Исеть на улице Малышева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Каменный мост середины XIX века является объектом культурного наследия федерального значения, остро нуждающимся в реставрации. Проектом реконструкции предполагается расширить (с 10 до 14 метров) проезжую часть моста до четырех полос – по две в каждую сторону. Ожидается, что это позволит во многом увеличить пропускную способность участка улично-дорожной сети. Концепцией предусмотрено строительство дождевой канализации и локальных очистных сооружений, производительность которых превысит 77 тысяч кубометров в сутки.

По просьбам горожан, пешеходные дорожки появятся сразу по двум сторонам моста – северной и южной, а не по одной, как это предполагалось изначально. К непосредственной реставрации Каменного моста через Исеть город рассчитывает приступить в 2024 году.

Напомним, в ноябре прошлого года Алексей Орлов сообщил о предстоящей реконструкции моста на улице Малышева. Общественное обсуждение проекта продолжалось до 28 декабря.