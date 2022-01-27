В Голышманово хозяин хаски заплатит 50 за нападение собаки на детей

В Тюменской области с хозяина собаки хаски, покусавшей двух детей, взыскали 50 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Голышмановского районного суда.

Собака напала на детей вечером, 23 июля 2021 года. Для детей это стало неожиданностью - на мальчика 2014 года рождения животное бросилось со спины, повалило на землю. Тот попытался встать, собака вновь навалилась на него и укусила за губу. Мальчик очень сильно испугался, в больнице у него случилась истерика.

На второго ребенка собака напала, когда он вместе с другими детьми убегал. После укуса собаки у него остались рубцы на руках, спине.

Поскольку собака была не привита, обоим мальчикам в течение длительного времени ставили прививки. После укуса собаки дети стали раздражительными, несобранными, пугливыми, произошло нарушение сна, пищеварения. Они начали бояться собак. Оба ребенка посещали занятия у психологов, чтобы восстановить психическое состояние.

В пользу мальчика, которого собака укусила за спину взыскали 20 тыс. руб, в пользу ребенка, которого укусили за лицо - 30 тыс. руб.

Решения суда вступили в законную силу, в апелляционной инстанции не обжаловались.