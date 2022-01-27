27 Января 2022
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Происшествия
Никита Тихонов и Евгения Хасис (2011) | Фото: news.nswap.info

ВС РФ признал законным приговор по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой

Верховный суд (ВС) повторно признал законным приговор националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Вместе с тем ВС изменил приговор, исключив из него по истечению сроков давности назначенное им наказание за незаконный оборот оружия, а Тихонову также - за использование поддельного документа. Об этом просила прокуратура.

Таким образом, Верховный суд на год сократил срок Хасис на год - с 18 до 17 лет, сообщает РИА Новости.

После решения ВС приговор вступил в законную силу.

Напомним, Верховный суд РФ отправил дело Тихонова и Хасис на пересмотр через десять лет после приговора из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который усомнился в беспристрастности присяжных.

Адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве на улице Пречистенка. Обвиняемыми стали один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка правозащитной организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Коллегия присяжных большинством голосов признала Тихонова и Хасис виновными в убийстве Маркелова и незаконном обороте оружия. Тихонов также признан виновным в убийстве Бабуровой и использовании поддельных документов.

В 2011 году Тихонов был осужден пожизненно, Евгения Хасис получила 18 лет заключения.

Теги: убийство маркелова и бабуровой, верховный суд, никита тихонов, евгения хасис



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