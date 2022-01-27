27 Января 2022
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Общество За рубежом
Берлин, Германия, ФРГ (2017) | Фото: www.kdoaviatour.ru

Вакцинация не спасает: в Германии очередной антирекорд по ковиду

Более 200 тыс. случаев ковида за сутки выявили в Германии. Это абсолютный максимум за два года.
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Больше всего случаев было в Берлине - 1863 на 100 тыс населения за неделю. Рост заболеваемости связывают с распространением омикрон-штамма коронавируса. При этом 73% населения страны прошло полный курс вакцинации, а более 50% сделали три укола.

Казалось бы, эти результаты свидетельствуют о фиаско ковид-вакцинации. Однако глава Федерального объединения союзов немецких работодателей Райнер Дульгер, наоборот, считает, что необходима принудительная вакцинация. Как утверждает глава Института Роберта Коха Лотар Вилер, если население не будет вакцинироваться больше, это приведет к пятой волне коронавируса в Германии.

Все это похоже одержимость, потому что вакцинированы уже около 90% взрослых - практически все, кто мог. Но смертность в Германии только выросла. Даже в сентябре-октябре было около 10% роста смертности по отношению к фоновой при спокойно эпидемической ситуации, когда смертей от ковида почти не было. В ноябре-декабре рост превысил уже 20%. При этом в ковидные смерти записывают небольшую долю избыточной смертности, чтобы не слишком компрометировать вакцинацию: в сентябре-октябре - около 20%, в ноябре-декабре - около половины. Впрочем, общая смертность от этого ничуть не снижается.

Сейчас в стране обсуждается введение принудительных уколов со штрафами для тех, кто не хочет этому подчиняться. Причем полностью привитым будет считаться только тот, кто сделает три укола. Будто бы они точно защищают от ковида. Хотя новая волна коронавируса в Германии, как и других странах Европы, совпала в кампанией по бустерной вакцинации.

Германия, ковид, заболеваемость, вакцинация(2022)|Фото: Дмитрий Жуков

Теги: германия, ковид



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