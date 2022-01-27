27 Января 2022
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Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Кремль об ответе США на предложения Путина: "Нельзя сказать, что наши соображения были учтены"

Президент России Владимир Путин лично читает ответ Вашингтона на предложения Кремля относительно безопасности.

"Все эти бумаги у президента, потребуется время их проанализировать, не будем спешить с какими-либо заключениями. Было высказано мнение наших визави, что эти ответные бумаги не стоит публиковать, но с другой стороны наши коллеги так подробно изложили содержание, что действительно может и не стоит, и так все известно. Из того, что коллеги вчера назаявляли, предельно ясно, что по основным категориям, которые были в проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстирована готовность учитывать наши озабоченности", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Пксков.

"Перспективы диалога, для продолжения диалога есть и должны быть всегда. Это в наших интересах и в интересах амерканцев. Но что касается предметного диалога по тем проектам документов, то здесь есть вопросы иного характера", - добавил он.

Высказался по ответам из Вашингтона и министр иностранных дел Сергей Лавров.

" Думаю, что содержание ответа в самое ближайшее время станет известно широкой общественности, - сообщил он. - Что касается содержания документа. Там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации".

Теги: владимир путин, дмитрий песков, вашингтон, сергей лавров



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