27 Января 2022
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Экономика В России
коллаж, рубли, доллары, вывод средств, отмывание средств, легализация доходов (2017) | Фото: Накануне.RU

Россияне начали активно сбывать доллары и евро

Россияне почти в два раза нарастили операции по продаже долларов и евро на фоне обвала национальной валюты на этой неделе, передает ТАСС, ссылаясь на данные ВТБ.

"За понедельник-среду текущей недели средний суточный объем конверсионных операций вырос почти вдвое по сравнению с уровнем первых двух рабочих недель этого года. При этом основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%). Таким образом, в начале 2022 года тренд на девалютизацию сбережений усилился: в первые две рабочие недели года продажа валюты составляла также порядка 60% от общего объема конверсии", - рассказали в банке.

Также в первые рабочие недели января портфель рублевых депозитов в ВТБ подрос на 3,9% - это не соответствует тренду низкого сезона, каковым считается январь.

Теги: доллары, евро, курс рубля, россияне



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