Россияне начали активно сбывать доллары и евро

Россияне почти в два раза нарастили операции по продаже долларов и евро на фоне обвала национальной валюты на этой неделе, передает ТАСС, ссылаясь на данные ВТБ.

"За понедельник-среду текущей недели средний суточный объем конверсионных операций вырос почти вдвое по сравнению с уровнем первых двух рабочих недель этого года. При этом основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%). Таким образом, в начале 2022 года тренд на девалютизацию сбережений усилился: в первые две рабочие недели года продажа валюты составляла также порядка 60% от общего объема конверсии", - рассказали в банке.

Также в первые рабочие недели января портфель рублевых депозитов в ВТБ подрос на 3,9% - это не соответствует тренду низкого сезона, каковым считается январь.