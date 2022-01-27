27 Января 2022
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Общество В России
Биткоин, валюта (2014) | Фото:tjournal.ru

Только 4% россиян признались в покупке биткоинов

Большинство россиян (81%) знают о существовании биткоинов, при этом только 4% когда-либо сами их покупали, показал опрос ВЦИОМа.

В той или иной степени слышали о биткоине 64% опрошенных. Хорошо информированы об этом и специально интересовались вопросом 17% опрошенных (13% респондентов при опросе в 2017 году).

Еще 47% представляют, что это такое, в общих чертах (43% в 2017 году), а 18% слышали только название (14% в 2017 году).

19% россиян сказали, что впервые слышат это слово (30% пять лет назад).

Мнения россиян относительно предложения Центробанка запретить сделки с криптовалютой в России разделились примерно поровну. Так, 32% респондентов поддерживают инициативу, 32%, скорее, не поддерживают. Еще 33% это безразлично.

Напомним, Центральный банк России ранее заявил о желании полностью искоренить в России оборот криптовалют и их майнинг, при этом пока против собственно владения россиянами криптовалютами регулятор не выступает. Между тем, эксперты сомневаются, что запрет реализуем.

В Минфине выступили за регулирование, а не запрет криптовалют. Ведомство рекомендует разрешить проводить операции с криптовалютами физическим и юридическим лицам, создать операторов для обмена цифровых валют, идентифицировать владельцев кошельков по швейцарской системе.

Теги: биткоины, россияне



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