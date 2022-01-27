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Общество Свердловская область
награждение свердловских кинологов медалями за первое место на российских соревнованиях (2007) | Фото: Накануне.RU

"Они тоже боятся за жизнь". Свердловские кинологи дали советы, как отбиться от бродячих псов

Кинологи из тагильского учебного центра ГУФСИН дали советы, как правильно вести себя с бродячими собаками.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, специалисты советуют соблюдать пять пунктов, чтобы не стать жертвой бездомных псов.

"Первое: если это возможно, избегаем места скопления бродячих собак, особенно места сборов отходов. Второе: при явном нападении на вас стараемся не показывать страх, не бежим, не машем руками, а наоборот, стараемся показать свой рост и силу, крича на собаку с поднятыми вверх руками, как медведь. Собаки прекрасно подмечают, когда их боятся, и это придает им еще больше уверенности при нападении. А в случае встречи с более сильным противником собака отступает, боясь за свою жизнь", - советуют кинологи.

В-третьих, если есть возможность забраться на любую возвышенность, будь то дерево или забор, нужно обязательно это сделать.

стая собак(2022)|Фото: vk.com/typical_severouralsk

"Четвертое: используем подручные средства (камни, палки). Многие бродячие собаки уже усвоили реакцию человека, тянущегося рукой к земле, как дальнейшее последствие в виде броска в них камня и боли. И пятое: лучше всего иметь при себе средства самозащиты: электрошокер, перцовый баллончик", - добавляют специалисты.

Как сообщало Накануне.RU, недавно жители Североуральска (считается вотчиной "Русала") вновь пожаловались, что город оказался буквально оккупирован бродячими псами. Свердловчане очень боятся повторения трагедии в Забайкалье, где злые собаки растерзали ребенка.

В мэрии уральского города заявили, что контракт на отлов бездомных собак на этот год пока не заключен. Чиновники предлагают строить приюты для таких животных и призывают людей не выбрасывать своих питомцев на улицу.

Теги: кинологи, собаки, нападения, ГУФСИН



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