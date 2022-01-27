Госдума разрешила легализацию вилл и коттеджей, незаконно построенных в водоохраной зоне

Госдума во втором и третьем (окончательном) чтениях приняла поправки в Земельный кодекс, разрешающие приватизацию земель в водоохранных зонах. Это позволит легализовать незаконно построенные на берегах водоемов дома, коттеджи и т.д.

Запрет на оформление в собственность участков в прибрежных зонах существовал с 2007 года. Он позволял защищать источники питьевой воды от загрязнения (хотя и с переменным успехом – нарушители все равно строили и строят в запретной зоне). В принятых поправках речь идет о землях второго пояса: они находятся на расстоянии от 500 до 1000 метров от уреза воды.

"В пояснительной записке к законопроекту приведены обоснования. Сначала авторы документа указывают, что чистота источников не пострадает, даже наоборот: собственника-нарушителя легче привлечь к ответственности, чем арендатора. Это неправда: штраф накладывают на "причинителя вреда" независимо от статуса. Есть в обоснованиях и экономическая часть, и она, похоже, главная. В Московской области запрет на приватизацию не позволяет оформить землю под 33 многоквартирными домами и 5255 домами ИЖС. Снятие ограничений будет приносить в бюджет региона 4,5 млрд руб. ежегодно. По остальным регионам данные не приводятся. О том, кто и на каких основаниях выдавал разрешения на строительство там, где строить заведомо нельзя, ни в законопроекте, ни в пояснительной записке не сказано", - пишет издание "Недвижимость и строительство Петербурга".

Можно предположить, что теперь начнется массовая легализация незаконно застроенных виллами богачей берегов рек и озер. По данным Росреестра, в России во втором поясе находится около 1,5 млн участков. На самом деле гораздо больше: далеко не везде санитарные зоны установлены и внесены в кадастр. Да и не все водоемы поставлены на кадастровый учет.

Издание Readovka отмечает, что поправки были пролоббированы крупными девелоперами, в том числе и из Подмосковья. А голосовали за принятие поправок 260 депутатов из "Единой России", в том числе и видные "экологи" из соответствующего комитета Дмитрий Кобылкин и Владимир Бурматов.