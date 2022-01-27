В Центре Гамалеи выступили за обнародование данных испытаний "Спутника V"

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн призвал не скрывать, а опубликовать данные результатов исследований вакцины от коронавируса "Спутник V".

Напомним, вчера Минздрав РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного заявил, что результаты клинических исследований являются конфиденциальными и содержат информацию, составляющую коммерческую тайну. А предоставление этих данных лицам, не являющихся разработчиками препарата, не предусмотрено законодательством. Депутат направил обращение в Генпрокуратуру РФ о сокрытии общественно значимой информации. Ранее подобный ответ был дан на запрос депутата Госдумы Владимира Плякина. В Минздраве считают, что дать людям данные - это значит посеять в них сомнения. То есть принуждать и колоть, заверяя в высокой эффективности, можно, а вот давать данные - нет.

Альтштейн также выразил свое недоумение.

"За вакциной все время нужно следить. Такие данные нужно обнародовать. Эти данные получаются путем исследований в больницах, подсчитывается, сколько есть зараженных, больных людей в клинике, какой процент из них вакцинирован, когда вакцинирован и какими вакцинами. Это все должно сообщаться. Никакой тайны здесь быть не может. Я поддерживаю запрос депутата, чтобы данные об эффективности вакцин публиковались время от времени. И так нужно делать каждые несколько месяцев - проверять и показывать действие вакцины. И отвечать, что это тайна?.. Это не тайна, это то, за чем следят государство и общественность", - рассказал Альтштейн News.ru.

При этом можно заметить, что он говорит о текущих наблюдениях за препаратом. Однако на сайте sputnikvaccine.com, посвященном первой вакцине "Спутник V", нет данных и о результатах клинических испытаний до начала ее массового применения. Единственной статьей, где были обнародованы какие-то результаты, является статья, опубликованная в начале прошлого года в журнале The Lancet. Но она посвящена "промежуточному анализу" третьей фазы. То есть даже результатов третьей фазы до сих пор нет. Ее обещал обнародовать к октябрю 2021 года министр здравоохранения Михаил Мурашко, но этого сделано не было. По остальным вакцинам обещания тоже были нарушены.

Добавим, что на сайте sputnikvaccine.com идут три ссылки под заголовком "Клинические испытания вакцины Спутник V", и все они ведут на правительственный американский сайт clinicaltrials.gov. Где указано: No Results Posted, то есть результатов нет. Причем третья фаза имеет статус Active - продолжающаяся. Хотя ожидаемая дата окончания - 1 мая 2021 года, то есть давно прошла, отсутствие результатов означает, что препарат еще не прошел испытаний. Его испытывают на гражданах России.

В России с ковид-вакцинацией сложилась интереснейшая ситуация. Власти и разработчики заявляют, что российская вакцина самая лучшая и эффективная, но никаких результатов испытаний нет. При этом статистика показывает, что в самых вакцинированных регионах смертность такая же, как и в самых непривитых. То есть рост вакцинации смертность ничуть не снижает. Это может быть связано как с отсутствием эффективности, так и с тем, что ковид имеет ничтожное влияние на рост смертности - в пределах статистической погрешности.

В то же время в условиях массовой вакцинации общая смертность в России сильно возросла. Если в 2020 году был рост на 19%, то в 2021 году будет еще такой же, а за два года он достигнет почти 40%. Это один из самых худших результатов в мире. Который абсолютно не вяжется с заявлениями о высокой эффективности российских вакцин. Неудивительно, что данные о них власти скрывают.