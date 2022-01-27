Глава прикамского минздрава высказалась про отстранение от учёбы непривитых от "короны" подростков

В минздраве Пермского края назвали "рекомендацией" высказывание главного эпидемиолога министерства Владислава Семерикова, который предложил отстранять от учёбы школьников, которые не сделали прививку от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Комментарий Владислава Семерикова носит исключительно рекомендательный характер, так как выведение детей на дистанционный формат обучения не входит в полномочия министерства здравоохранения Пермского края", - написала в своём Instagram министр здравоохранения края Анастасия Крутень, отвечая на соответствующий вопрос одного из комментаторов своего последнего (на данный момент) поста.

Напомним, Семериков высказался на радио. "Если родитель не пишет заявление о необходимости вакцинации, значит, он должен добровольно решить вопрос о пребывании ребенка. Такому ребенку будет предложено дистанционное обучение в условиях семьи. Поэтому родители должны всё взвесить: либо ребёнок прививается, развивается в общеобразовательной школе, получает дополнительное образование и находится среди привитого контингента, либо он действительно изолируется на дому", - сказал эпидемиолог.

Власти заявляли о полной добровольности вакцинации детей от коронавируса, отмечая, что для прививки требуется письменное заявление одного из родителей или законного представителя.