27 Января 2022
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Происшествия Тюменская область
ТВВИКУ (2022) | Фото: ТВВИКУ

В Тюмени в командном училище офицер погиб, предположительно, после драки с прапорщиком

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) погиб офицер, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По некоторым данным, в училище произошла драка между майором и прапорщиком. Офицер после конфликта якобы попал в больницу, где умер. Ситуацию прокомментировали в Главном военном следственном управлении СКР.

"В военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении курсанта-прапорщика ТВВИКУ по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Предварительное следствие продолжается", - сообщили Накануне.RU в управлении.

Теги: ТВВИКУ, прапорщик, майор



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