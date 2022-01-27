В Тюмени в командном училище офицер погиб, предположительно, после драки с прапорщиком

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) погиб офицер, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, в училище произошла драка между майором и прапорщиком. Офицер после конфликта якобы попал в больницу, где умер. Ситуацию прокомментировали в Главном военном следственном управлении СКР.

"В военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении курсанта-прапорщика ТВВИКУ по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Предварительное следствие продолжается", - сообщили Накануне.RU в управлении.