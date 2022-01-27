Говорить о распространении среди людей нового коронавируса NeoCov преждевременно – Роспотребнадзор

В научном центре "Вектор" Роспотребнадзора оценили риск распространения нового коронавируса NeoCov, выявленного у летучих мышей в ЮАР.

По мнению экспертов-эпидемиологов, пока рано говорить о том, что новый вирус будет распространяться среди людей.

"Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции. Обозначенные китайскими специалистами риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения", - цитирует ученых "Интерфакс".

По данным исследователей, NeoCov имеет схожие с SARS-CoV-2 принципы проникновения в клетки.