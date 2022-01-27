Расстрелявшего сослуживцев в Днепре нацгвардейца задержали

Спецназ полиции задержал солдата-срочника, которого обвиняют в расстреле сослуживцев на "Южмаше" в Днепре. Об этом сообщил в фейсбуке глава МВД Украины Денис Монастырский.

Министр распорядился сформировать комиссию, которая займется выяснением мотивов стрелявшего. Комиссия проверит, как он проходил медкомиссию и каким было его психическое состояние, когда он получил разрешение на ношение оружия.

Как сообщалось, на территории "Южного машиностроительного завода" солдат-срочник расстрелял караул и сбежал c автоматом Калашникова.

Военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук открыл стрельбу открыл при выдаче оружия. Он убил пять человек, еще пятерых ранил.

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовно производство об умышленном убийстве.