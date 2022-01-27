Число заболевших ковидом свердловчан приближается к двум тысячам в сутки

Суточная заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале продолжает бить все рекорды.

Напомним, в среду в регионе был установлен новый рекорд заболеваемости за все время пандемии – в тот день выявили 1 тысячу 364 новых случая ковида за сутки. Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по борьбе с COVID-19, уже сегодня этот рекорд был побит с отрывом – подтверждено 1 тыс. 896 новых случаев. Скончались за сутки 11 пациентов.

Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области выявлено 216 тыс. 68 случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали 9 тыс. 945 свердловчан.

Напомним, за последнюю неделю вспышки ковида произошли в Серовской городской больнице, в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге и в Свердловском онкологическом диспансере.