В Ямальских колониях из-за коронавируса отменили длительные свидания

В трех исправительных колониях Ямала №3, №8 и №18, а также в СИЗО №1 с 31 января и до особого распоряжения запрещают длительные свидания с заключенными. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по ЯМало-Ненецкому автономному округу.

Решение о приостановке свиданий в Лабытнанги и поселке Харп было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции.

"Предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным будет осуществляться в помещениях краткосрочных свиданий, имеющих стекло, с использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, комбинезон защитный) всеми участниками свидания и сотрудниками УИС ЯНАО, а также при наличии действующих сертификатов о вакцинации, либо отрицательных ПЦР-тестов посетителей свиданий. В случаях выявления нарушений порядка использования средств индивидуальной защиты сторонами, свидание незамедлительно прекращается", - говорится в сообщении ведомства.

Также временно ограничивается личный прием граждан начальниками учреждений и руководством УФСИН России по Ямалу.