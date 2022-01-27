Составлять протоколы на нарушителей тишины и гадалок на Среднем Урале будут только полицейские

В скором времени в Свердловской области оформлять протоколы за нарушение режима тишины смогут только полицейские. Соответствующий законопроект разрабатывают в региональном заксобрании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСО, соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Свердловской области о передаче первому части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных региональным законом "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" уже утверждено.

"Согласно данному документу, в ведение полиции переданы полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, за приставание к гражданам в общественных местах с целью попрошайничества и гадания. Кроме того, соглашением предусмотрена передача двух полномочий, направленных на защиту подрастающего поколения: наложение штрафов за неисполнение обязанности по недопущению нахождения детей (до 16 лет) в общественных местах ночью без сопровождения родителей, а также в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (в отношении детей младше 18 лет)", - рассказала председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Напомним, что ранее подобные протоколы, помимо полицейских, могли оформлять и должностные лица органов госвласти региона, областных госучреждений, органов местного самоуправления муниципалитетов региона. Из-за такого широкого круга уполномоченных, эффективность реализации закона снижалась. Сейчас же, по словам Бабушкиной, законопроект предусматривает более четкий алгоритм наложения штрафов: на территории Среднего Урала оформлением протоколов, полномочия по которым переданы в ведение МВД РФ, будут заниматься только сотрудники полиции.