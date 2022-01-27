Свердловское УФАС наказало РБТ за спам-рассылку клиентам закрывшейся сети "Норд"

Компания РБТ заплатила штраф по постановлению Свердловского УФАС. Причиной стала спам-рассылка клиентам уже закрывшейся сети "Норд".

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Как сообщили Накануне.RU в региональном антимонопольном ведомстве, к ним обратился уралец, получивший SMS с короткого номера "RBT.ru". В нем сообщалось, что ранее он совершал покупки в интернет-магазине nord24.ru, который перешел в сеть РБТ, поэтому компания дарит ему промокод на покупку.

Между тем, как выяснили в УФАС, клиент не давал своего согласия на получение рекламы от РБТ. Как установлено ведомством, РБТ совершала массовую рассылку клиентам "Норда" с одинаковым сообщением: менялся лишь промокод, формируемый автоматически.

В РБТ пояснили антимонопольщикам, что по письменному соглашению с "Нордом" компании была передана база телефонных номеров, абоненты которых якобы дали согласие на получение рекламных SMS. Но доказательств этого РБТ не предоставила, сославшись на то, что данное соглашение является конфиденциальным.

С учетом всех обстоятельств дела, ООО "Компания РБТ" назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Как добавили в ведомстве, оплата поступила в полном объеме и в установленные сроки.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Свердловское УФАС признало ненадлежащей рекламу одной из дебетовых карт "Уральского банка реконструкции и развития". Кредитная организация была оштрафована на 200 тысяч рублей.