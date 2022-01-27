"Ведут на "Дадинскую статью": Бондаренко будут повторно судить за нарушение закона о митингах

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко будут судить по административной статье, касающейся повторного нарушения закона о публичных мероприятиях. Об этом сообщается на сайте Волжского районного суд Саратова.

Речь идет о митинге 9 октября 2021 года в сквере Героев Краснодона, на котором жители региона протестовали против итогов выборов в Государственную и городскую думы. В ходе акции оппозиционный депутат был задержан.

По данным местных СМИ, 11 января этого года в суде началось рассмотрение аналогичного административного дела в отношении Бондаренко. Ему вменяют проведение "народного схода", который проводился 25 сентября 2021 года.

По каждому делу парламентарию грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 200 часов, либо административный арест на срок до 30 суток.

"Шаг за шагом ведут на "Дадинскую статью" 212.1 УК РФ (до 5 лет тюрьмы), чтобы лишить мандата, заткнуть рот и не допустить до новых выборов", - отмечает в своем телеграмм-канале экономист Владислав Жуковский.

"Дадинская" статья - статья 212.1 Уголовного кодекса РФ за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Нарушение считается неоднократным, если человек был привлечен к административной ответственности трижды за 180 дней.

Бондаренко, ставший популярным благодаря YouTube-блогу и эмоциональным высказываниям, в сентябре участвовал в выборах в Госдуму, на которых проиграл, но остался депутатом облдумы. В конце октября он объявил о желании участвовать в выборах губернатора Саратовской области.