Бурятский избирком подал в суд на Сергея Зверева

На стилиста и певца Сергея Зверева подал в суд бурятский избирком. Комиссия считает, что звездный кандидат, баллотировавшийся в Госдуму от Бурятии (своей малой родины), не подал вовремя сведения о средствах, потраченных на предвыборную кампанию. Зверев уже получил повестку в суд, о чем сообщил в своем Instagram.

Сам Зверев считает, что не виноват.

"Только что получил телеграмму из Судебного участка 367 Тверского района. На послезавтра 28 января назначен суд. Бурятский Избирком неправомерно подал на меня в суд. По их мнению я поздно сдал отчёт о выборах. Но у меня есть все доказательства и чеки с Почты со штампами, что всё я отправил вовремя <…> У меня в сторис есть доказательства, что всё вовремя отправлено, подать отчёт надо было до 25.10.2021, я всё отправил 23.10.2021", - пишет Зверев.

Зверев баллотировался по одномандатному округу от партии "Зеленые" и проиграл "единороссу" и коммунисту, заняв третье место. В случае победы стилист собирался защищать озеро Байкал и заниматься экологическими инициативами.