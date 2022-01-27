Андрей Трубецкой: Законопроект о местном самоуправлении предполагает кардинальные изменения в жизни муниципалитетов

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в очередном выпуске телепрограммы "Прямой разговор" высказал свое отношение к обсуждаемому в Госдуме законопроекту о местном самоуправлении, передает корреспондент Накануне.RU.

Как известно, депутаты приняли законопроект пока в первом чтении. Он предусматривает переход на полностью одноуровневую систему местного самоуправления. Авторы документа утверждают, что организация власти на местах должна соответствовать принципу единства системы публичной власти, который сформулирован в измененной российской Конституции. Однако законопроект вызвал много споров в экспертном сообществе и политологов. Однако, при голосовании в Госдуме большинство депутатов законопроект в первом чтении поддержало: 294 «за» при 77 голосах «против» и двух воздержавшихся.

Учитывая живую дискуссию вокруг законодательного документа, весьма любопытно услышать мнение тех, кто работает в муниципалитетах. Глава Сургутского района поддерживает заложенную в законопроекте идею усиления управляемости территорий и повышения ответственности руководителя муниципалитета.

"Как минимум управляемость, мне кажется, повысится. Поскольку помимо одноуровневой системы власти, проект закона предусматривает и усиление ответственности. То есть, перед губернатором будет отвечать один человек. И это правильно," - сказала Андрей Трубецкой.

При такой системе организации власти, считает Трубецкой, и жителям города, поселения, района будет понятно - с кого спрашивать. И отмечает, что при этом важно, чтобы ответственность главы муниципалитета была подтверждена бюджетной обеспеченностью.

Напомним, Сургутский район сегодня относится к сложносоставным муниципальным образованиям. Обсуждая перспективу изменений, которые могут произойти после принятия закона в Госдуме, Андрей Трубецкой отметил, что в зависимости от того, какой текст закона будет принят, вполне вероятно, что Сургутского района в тех границах, которые есть сегодня, уже не будет.

По мнению Андрея Трубецкого, возможно, что, например, Солнечный, Барсово, Белый Яр войдут в состав городского округа город Сургут. "Скорее всего, произойдут значимые территориальные изменения муниципальных образований", - считает Трубецкой.

При этом, глава Сургутского района подчеркнул, что пока не ясно, что именно будет упразднено - самостоятельные поселения и исчезнет власть района или, наоборот, исчезнут поселения, останется Сургутский район. "Развитие событий может пойти и в одну сторону, и в другую, но изменения будут", - считает Андрей Трубецкой.