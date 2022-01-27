На Урале полиция задержала мошенников-гастролеров с пачкой денег

Уральские полицейские задержали рецидивистов, подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Задержанные "гастролировали" по другим городам области.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, в сети сыщиков уголовного розыска ОП №22 Каменска-Уральского и наряда ГИБДД угодила ВАЗ 2106, в салоне которой сидели два человека. Ими оказались неработающий житель Екатеринбурга 1991 года рождения, ранее судимый пять раз, четыре из которых за грабежи и разбой и освободившийся из колонии в 2018 году, а также неработающий житель поселка Двуреченск 1979 года рождения, судимый восемь раз за различные преступления. Под чехлом переднего пассажирского сидения полицейские нашли и изъяли 28 купюр номиналом по 5 тыс. руб., а у пассажира при себе имелось более 20 тыс. руб.

"Старая преступная схема, когда на стационарный телефон пенсионерам звонят в истерике их псевдородственники и сообщают, что попали в ДТП, после чего в диалог вступает лжесиловик, и сегодня является актуальной. 11 таких случаев в Каменске-Уральском только в январе текущего года завершились возбуждением уголовных дел по статье 159 УК РФ – Мошенничество", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, начало разговора по телефону обычно начиналось с истеричного крика о звонившего о помощи.

"Пожилые люди, как правило, 30-х или 40-х годов рождения, порой сами называли имя своего близкого. Например, "Люда, внучка, это ты?", и с этой минуты мошенники получали ключ к доверию граждан. Далее трубка передавалась "следователю", который утверждал, что Люда перебегала дорогу в неположенном месте, водитель дорогой иномарки, чтобы не сбить пешехода, вывернул руль, машину занесло и она врезалась в столб. Теперь, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, необходимо выплатить компенсацию пострадавшей стороне, ведь машина разбита, а водитель в больнице", - описал суть схемы преступников Валерий Горелых.

По его словам, задержанные, забиравшие деньги у пенсионеров в качестве компенсации за ущерб, находятся под стражей и проверяются на причастность к сотням других аналогичных преступлений.

Напомним, что 2022 год начался для свердловской полиции с роста телефонных мошенничеств. В ведомстве давали уральцам советы, как не стать жертвой аферистов.