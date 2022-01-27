27 Января 2022
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Общество Свердловская область
тепло, батарея, подключение (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

30 домов в Екатеринбурге на сутки остались без тепла

Энергетики на целый день оставят жителей Пионерского района без отопления. Об этом сообщают в пресс-службе компании "Т Плюс Урал", сотрудники которой занимаются заменой поврежденного магистрального трубопровода на улице Уральской.

Повреждение диаметром 700 мм невозможно устранить без отключения горячей воды, однако энергетики заверяют, что температура воздуха в жилье екатеринбуржцев не опустится ниже 20 градусов. Из-за аварии экономить тепло сегодня придется сразу 30 домам.

Для смены 6 м. изношенной трубы на место прибыло 20 специалистов и 4 единицы техники. Все работы планируется закончить до 23.00 сегодняшнего дня, а до этого рабочие "Т Плюс Урал" просят жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и приносят свои извинения.

Теги: Екатеринбург, Пионерский район, отопление, дом, Т Плюс Урал



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