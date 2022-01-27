27 Января 2022
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нлмк лисин комбинат (2012) | Фото:metallotorg.ru

Рабочий погиб от отравления газом на НЛМК в Липецке

Три человека отравились газом во время осмотра межцехового трубопровода на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке.

Один из пострадавших скончался, сообщил РИА Новости представитель компании. Двое госпитализированы.

Инцидент произошел 26 января. По предварительным данным, работники не использовали газозащитную аппаратуру. На предприятии создана комиссия для расследования инцидента.

В ноябре прошлого года прокуратура начала проверку после взрыва, который произошел на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината. В результате ЧП обрушилась кровля. В происшествии пострадала женщина — рабочий, которую извлекли из-под завалов и отправили в больницу.

В августе на кислородно-распределительном пункте НЛМК произошел взрыв, после чего обрушилась стена и загорелась кровля. После инцидента была приостановлена работа кислородно-распределительного пункта, а также конвертерного цеха №2. Никто не пострадал.

Теги: нлмк, отравление газом



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