27 Января 2022
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Политика В России Санкт-Петербург
Иностранный агент (2021) | Фото: Накануне.RU

Заксобрание Санкт-Петербурга подготовило поправки в закон о СМИ-иноагентах

Заксобрание Санкт-Петербурга подготовило поправки в закон о СМИ-иноагента. В ближайшее время предложения рабочей группы заксобрания будут направлены в Госдуму.

Рабочая группа была создана по поручению спикера заксобрания города Александра Бельского. В нее вошли вице-спикер Марина Шишкина и представители всех фракций, а также представители городских СМИ и общественных журналистских организаций.

"Консолидированные предложения, подготовленные группой, касаются уточнения статуса лиц, выполняющих функции иностранных агентов, порядка присвоения статуса иностранного агента и исключения из соответствующего реестра СМИ, а также определения лимита и видов доходов, поступивших из иностранных источников, получение которых не влечет за собой включение в реестр и присвоение статуса иностранного агента", - сообщили в пресс-службе заксобрания.

Депутаты петербургского заксобрания, в частности, предлагают включение в реестр только по решению суда.

Они также предлагают дать СМИ возможность досудебного опровержения данных о финансировании из иностранных источников и установить минимальный уровень зарубежного финансирования, которое будет считаться основанием для признания иноагентом, в 50 тыс. руб.

Кроме того, СМИ может быть  исключено из реестра иноагентов, если в течение года не получало вознаграждения из иностранных источников.

Теги: заксобрание, сми-иноагент, поправки, санкт-петербург



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