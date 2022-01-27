Канада увеличит свою военную учебную миссию на Украине

Канада усилит свою военную учебную миссию на Украине, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

В официальном коммюнике министерства обороны отмечается, что для поддержки Украины и расширения миссии выделено 340 млн долларов. На Украину срочно прибудут еще 60 военнослужащих вдобавок к уже имеющимся 200. Усиленное обучение украинских военных продолжится до 2025 года. Также канадские военные также будут помогать Украине в сфере разведки и кибербезопасности.

Кроме того, Канада даст 50 млн долларов на реформы в военной сфере и нелетальное оружие.

Трюдо подчеркнул, что поддерживает решение правительства не предоставлять Киеву летальное оружие, чтобы не усугублять конфликт. В странах Запада поддерживают Украину в конфликте против Донбасса, но поставлять летальное оружие пока воздерживаются.

Ранее на Украину прибыло британское элитное спецподразделение