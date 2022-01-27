27 Января 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
НАТО, альянс (2014) | Фото: defense.gov

Канада увеличит свою военную учебную миссию на Украине

Канада усилит свою военную учебную миссию на Украине, заявил премьер-министр Джастин Трюдо.
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В официальном коммюнике министерства обороны отмечается, что для поддержки Украины и расширения миссии выделено 340 млн долларов. На Украину срочно прибудут еще 60 военнослужащих вдобавок к уже имеющимся 200. Усиленное обучение украинских военных продолжится до 2025 года. Также канадские военные также будут помогать Украине в сфере разведки и кибербезопасности.

Кроме того, Канада даст 50 млн долларов на реформы в военной сфере и нелетальное оружие.

Трюдо подчеркнул, что поддерживает решение правительства не предоставлять Киеву летальное оружие, чтобы не усугублять конфликт. В странах Запада поддерживают Украину в конфликте против Донбасса, но поставлять летальное оружие пока воздерживаются.

Ранее на Украину прибыло британское элитное спецподразделение

Теги: канада, украина



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