В Екатеринбурге неизвестные прострелили окно в автобусе

Автобус маршрута №57 в Екатеринбурге попал под обстрел неизвестных. Об этом сообщили очевидцы произошедшего, подтвердившие свои слова фото с разбитым окном. Полиция пока не подтверждает порчу общественного транспорта именно каким-либо оружием.

Инцидент произошел накануне вечером на остановке "Кунарская". После произошедшего водитель остановил автобус, а на место происшествия прибыли сотрудники полиции для составления протокола. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.



"Сообщение о повреждении стекла в автобусе поступило вчера в отдел полиции №10. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация о том, что повреждения транспорту причинены с использованием какого-либо оружия, не подтверждается. Полиция проводит проверку", - рассказали Накануне.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.