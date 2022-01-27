27 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге неизвестные прострелили окно в автобусе

Автобус маршрута №57 в Екатеринбурге попал под обстрел неизвестных. Об этом сообщили очевидцы произошедшего, подтвердившие свои слова фото с разбитым окном. Полиция пока не подтверждает порчу общественного транспорта именно каким-либо оружием.

Инцидент произошел накануне вечером на остановке "Кунарская". После произошедшего водитель остановил автобус, а на место происшествия прибыли сотрудники полиции для составления протокола. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

"Сообщение о повреждении стекла в автобусе поступило вчера в отдел полиции №10. На место выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация о том, что повреждения транспорту причинены с использованием какого-либо оружия, не подтверждается. Полиция проводит проверку", - рассказали Накануне.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Теги: автобус, стрельба, Екатеринбург



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