В новой песне "Па-спорт" Шнур высмеял FAN ID

Группа «Ленинград» Сергея Шнурова опубликовала новый клип и песню «Па-спорт». В новом материале высмеивается введение паспорта болельщика (FAN ID).

«Что ни день, то мыслей миллион: сделать паспорт посетителя концертов или паспорт, чтобы сходить на стадион. Паспорт радости, документ для грусти, справку посетителя пивнушки», — иронично высмеивает Шнуров.

Песня ложится в контекст последних событий. Так, с 1 июня вступит в закон силу о введении FAN ID. В соответствии с ним будет определен перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, станут обязательными». Ранее ряд сообщества болельщиков ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Краснодара» высказывали решение о бойкоте игр.

Напомним, губернатор Александр Беглов согласовал для спортивных мероприятий в феврале 50% заполняемость трибун. Решение глава города принимал лично несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19 в городе и ранее утвержденное усиление ковид-ограничений.

26 января сообщалось о выявлении в Петербурге 10,5 тысяч заболевших – это рекорд за весь период пандемии в субъекте. Таким образом, все запланированные спортивные мероприятия - St. Petersburg Ladies’ Trophy, матчи Лиги чемпионов Европейской конфедерации по волейболу и Чемпионата Евролиги по баскетболу, матчи Чемпионата Высшей лиги по хоккею – пройдут в условиях рисков для посетителей подхватить инфекцию. Отметим, ранее Смольный неоднократно критиковали Смольный за провал компании по вакцинации граждан, а также за непоследовательность действий. Случай с одобрением 50% заполняемости один из них – например, в городе запрещено посещение несовершеннолетними всех мест досуга, но почему-то губернатор одобряет по сути массовые мероприятия.