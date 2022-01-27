В Тюмени дотла сгорела маршрутка: пассажиры и водитель эвакуировались

Сегодня в Тюмени произошел пожар в маршрутке №71. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, пожар произошел во время движения транспортного средства на ул. Первомайская, 55.

"Девять пассажиров и водитель эвакуировались самостоятельно. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. На тушении пожара было задействовано две единицы техники, шесть человек личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Причины возгорания и ущерб от пожара устанавливаются", - сообщили в ведомстве.

Маршрутка сгорела дотла и восстановлению не подлежит.