27 Января 2022
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Спорт Свердловская область
Олег Шатов (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Шатов впервые сыграл за "Урал" после возвращения

Бывший полузащитник сборной России по футболу Олег Шатов, недавно вернувшийся в родной для него "Урал", впервые вновь вышел на поле за клуб.

Произошло это в первом контрольном матче на сборах в ОАЭ, который был сыгран накануне вечером. "Уралу" противостоял ереванский "Пюник". Встреча завершилась со счетом 1:1, у уральцев с пенальти отличился Рафал Августиняк.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, Олег Шатов появился на поле с началом второго тайма и на 70-й минуте был заменен на Романа Емельянова. За отведенное ему время футболист не отметился результативными действиями.

Следующий матч на сборах в Эмиратах подопечные Игоря Шалимова проведут 30 января против ФК "Родина".

Напомним, что "Урал" и Шатов пока не смогли договориться о контракте.

Теги: Шатов, Урал, Пюник, матч



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