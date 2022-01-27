Шатов впервые сыграл за "Урал" после возвращения

Бывший полузащитник сборной России по футболу Олег Шатов, недавно вернувшийся в родной для него "Урал", впервые вновь вышел на поле за клуб.

Произошло это в первом контрольном матче на сборах в ОАЭ, который был сыгран накануне вечером. "Уралу" противостоял ереванский "Пюник". Встреча завершилась со счетом 1:1, у уральцев с пенальти отличился Рафал Августиняк.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, Олег Шатов появился на поле с началом второго тайма и на 70-й минуте был заменен на Романа Емельянова. За отведенное ему время футболист не отметился результативными действиями.

Это не сон! Олег Шатов вновь в футболке родного клуба 😍 pic.twitter.com/MELoFDtBuR — ФК Урал (@FCURAL) January 26, 2022

Следующий матч на сборах в Эмиратах подопечные Игоря Шалимова проведут 30 января против ФК "Родина".

Напомним, что "Урал" и Шатов пока не смогли договориться о контракте.