В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев, есть погибшие

В украинском городе Днепр на территории "Южного машиностроительного завода" солдат-срочник расстрелял караул и сбежал c автоматом Калашникова.

Пять человек погибли, еще пять были ранены, сообщило МВД Украины.

Подозреваемый - военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук 2001 года рождения. Его мотивы пока неизвестны. Известно, что стрельбу он открыл при выдаче оружия.

По тревоге поднят личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. В городе введен план "Сирена".

По данным Нацгвардии Украины, в Днепропетровской и соседних областях идет спецоперация.

🇺🇦⚡️Видео с места расстрела нацгвардейцев в Днепре.



МВД официально о расстреле на Южмаше в Днепре: 27 января в 3.40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" произошла трагедия. pic.twitter.com/WU5NfBAgA6 — Zilla (@Zilla57826895) January 27, 2022

В 2020 году солдат-срочника напал на сослуживцев в военной части аэродрома "Балтимор" под Воронежем. По данным следствия, сначала рядовой с целью завладения табельным оружием топором убил офицера. После он расстрелял сослуживцев.

Сообщалось, что одной из причин произошедшего мог быть нервный срыв военнослужащего. По данным СМИ, прежде чем напасть на офицера Макаров вступил с ним в перепалку.