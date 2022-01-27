На Ямале поймали браконьера, наловившего рыбу на 540 тысяч рублей

61-летний житель п. Сюнай-Сале Ямальского района ЯНАО предстанет перед судом за незаконный вылов рыбы на сумму, превышающую 40 тыс. рублей. Уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) уже возбуждено и направлено в Ямальский районный суд ЯНАО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, обвиняемый находился в акватории Обской губы (в 75 км от села Яр-Сале) в декабре. Тогда он и установил сеть, с помощью которой 10 декабря выловил 151 особь рыбы вида "Чир".

"Водная акватория Обской губы относится к миграционным путям рыбы к местам нереста, и вылов рыбы там запрещен круглый год. Чир (щекур) является ценной промысловой рыбой. Транспортные полицейские изъяли весь незаконный улов. Рыба была направлена на исследование; специалистами Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству по ЯНАО причиненный водным биологическим ресурсам Ямала ущерб было оценен в сумму свыше 540 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Подразделением дознания Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте в отношении браконьера было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершено, а материалы дела вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.



