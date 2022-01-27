NYT: Ответ Вашингтона на требования Москвы открывает дорогу к переговорам об ограничениях РСМД

США в среду передали России официальный письменный ответ на ее требования по гарантиям безопасности. Вашингтон отказался опубликовать текст ответа, но, по данным New York Times, большая часть требований Москвы была отклонена. В частности, США и НАТО не готовы гарантировать уход альянса из Восточной Европы и отказ от вступления в организацию Украины и Грузии.

При этом по части требований США готовы начать переговоры. Например, по контролю над ядерными вооружениями (в том числе об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а также по выработке условиях проведения военных учений.

"Владимиру Путину был предложен выбор: начать переговоры с Вашингтоном и его союзниками, включая Украину, или продолжить вторжение и столкнуться с тем, что, по словам администрации США, будет сокрушительным экономическим кризисом", - пишет NYT.

Источник издания в американской разведке сообщил, что ответное решение Кремль примет не раньше, чем через несколько недель.