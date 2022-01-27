НАТО наращивает присутствие в Балтийском и Черном морях, "готовясь к худшему" в переговорах с РФ

НАТО наращивает свое присутствие в ряде регионов, включая Балтийское и Черное моря. Как заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, военный блок "готовится к худшему" варианту по итогам переговоров с Россией.

Вместе с тем он отметил, что НАТО все же "надеется на успех политических контактов".

Столтенберг также заявил, что руководство НАТО принципиально в своей позиции по поводу принятия в альянс новых стран и не пойдет на компромисс в этом вопросе. Об этом говорится в ответе Москве по гарантиям безопасности, сообщает Regnum.

Напомним, Вашингтон дал свои письменные разъяснения и ответы на предложения Москвы по безопасности, контролю над вооружениями и ситуацией с продвижением НАТО на восток. Одним из принципиальных требований российских властей является отказ от вхождения в альянс Украины и Грузии, а в идеале – "откат" НАТО к "границам" 1997 года.