27 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
столкновение составов (2022) | Фото: Уральская транспортная прокуратура

На станции Коксохим в Нижнем Тагиле столкнулись железнодорожные составы

В Нижнем Тагиле начата проверка после столкновения железнодорожных составов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось вечером 26 января на станции Коксохим, которая находится на территории Нижнетагильского металлургического комбината. Во время маневровых работ произошло столкновение двух составов с частичным повреждением четырех вагонов и сходом локомотива без опрокидывания.

"Пути не повреждены, вред окружающей среде не причинен. Пострадавших нет", - отметили в надзорном ведомстве.

столкновение составов(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

столкновение составов(2022)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сейчас Нижнетагильской транспортной прокуратурой проводится проверка. В частности, будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.

Напомним, что это не единственное железнодорожное ЧП на этой неделе: 25 января локомотив пассажирского поезда "Сургут – Екатеринбург" сошел с рельсов. Уже установлена предварительная причина инцидента.

Теги: станция, составы, прокуратура, столкновение, Нижний Тагил



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