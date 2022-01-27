Аппараты ИВЛ для детей с весом от 500 грамм передал в ОДКБ Фонд святой Екатерины

В отделении реанимации и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы приняты в эксплуатацию 14 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Эту дорогостоящую аппаратуру закупил и передал больнице фонда святой Екатерины, согласно решению учредителей фонда, которые выделили на финансирование 30 млн рублей.

Аппараты предназначены для обеспечения возможности дышать новорожденным с экстремально низкой массой тела от 500 грамм. Новые аппараты ИВЛ разбиты на три разные категории: восемь аппаратов стандартного уровня, два аппарата экспертного класса и четыре для высокочастотной вентиляции легких для послеоперационных пациентов. Все они уже находятся в работе и встроены в систему жизнеобеспечения больницы. За год через отделение проходит около 1500 детей, большая часть из которых нуждаются в безопасной и аккуратной кислородной поддержке.

«Для нас это очень важно, поскольку к нам поступают самые тяжелые маленькие пациенты со всей Свердловской области. Мы лечим и выхаживаем и новорожденных, и детей старшего возраста, в том числе после хирургических операций, кардиохирургических операций, детей с паллиативным статусом, детей с экстремально низкой массой тела», — рассказал главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов.

Проведение вентиляции легких у маленьких пациентов — это настоящее искусство. Врач должен понимать не только строение органов дыхания, но и то, как развиваются легкие. Именно экспертные аппараты позволяют сократить время нахождения детей с низкой массой тела в реанимации, что напрямую влияет на качество последующей жизни. Кроме того, они помогают по различным косвенным признакам анализировать состояние легких ребенка.

«Одна из трудностей таких пациентов — это регистрация у них попытки дыхания. Нам нужно, чтобы аппарат не просто дышал, а чтобы он поддерживал попытку вдоха пациента. И технически зарегистрировать эту попытку очень сложно, такое могут делать далеко не все аппараты. А этот умеет», — пояснил заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей №2 ОДКБ Рустам Мухаметшин.

Передача нового оборудования в больницу — это стратегическая работа Фонда святой Екатерины и ОДКБ, которая продолжается уже несколько лет.

«Сегодня мы увидели: все переданное оборудование находится в работе и уже помогает детям. Большая благодарность Олегу Юрьевичу и всему коллективу за их сложную и невероятно нужную работу для маленьких жителей нашей области», — комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что в 2021 году учредители Фонда святой Екатерины передали в больницы Свердловской области 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, 333 кислородных концентратора и 16 увлажнителей воздуха. С момента начала пандемии меценаты выделили на поддержку медицинской сферы более 2,3 млрд рублей.