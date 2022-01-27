27 Января 2022
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Политика В России
Владимир Жириновский (2020) | Фото: Госдума РФ

Жириновский предложил присвоить ему звание генерал-майора

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский всерьез собирается на войну. Ранее он уже предлагал первыми эшелонами на фронт отправлять коммунистов, а теперь решил выхлопотать себе и коллегам воинские звания.

"В связи с осложнившейся международной обстановкой предлагаю присвоить внеочередные воинские звания всему депутатскому корпусу. Всем депутатам-коммунистам - звание ефрейтора, эсерам - сержанта, "Единой России" – лейтенанта, а ЛДПР – полковника. Ну а мне отдельно генерал-майора – его еще первый президент России мне присвоил, но до сих пор это решение не оформлено", - написал политик в своем Telegram-канале.

Теги: владимир жириновский, генерал-майор, воинское звание



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