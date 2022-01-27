27 Января 2022
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Экономика В России
коллаж, Россия, криптовалюта, биткоины (2017) | Фото: Накануне.RU

Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки

Минфин России подготовил концепцию регулирования криптовалют в стране без их запрета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо министерства в адрес зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По данным издания, одним из предложений ведомства является проведение всех операций с криптовалютами через российские банки.

В министерстве считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества. Регулирование криптовалют должно привести к увеличению доходов бюджета, отмечают в ведомстве.

Минфин рекомендует разрешить проводить операции с криптовалютами физическим и юридическим лицам, создать операторов для обмена цифровых валют, идентифицировать владельцев кошельков по швейцарской системе, а также контролировать операции с помощью сервиса "Прозрачный блокчейн".

Напомним, Центральный банк России ранее заявил о желании полностью искоренить в России оборот криптовалют и их майнинг, при этом пока против собственно владения россиянами криптовалютами регулятор не выступает. Между тем, эксперты сомневаются, что запрет реализуем.

В Минфине выступили за регулирование, а не запрет криптовалют. Как заявил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, запрет на проведение операций и майнинг криптовалют будет означать отставание страны в высокотехнологичной отрасли.

Теги: минфин, криптовалюта, банки



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