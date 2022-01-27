"Почта России" заплатит пермячке почти полмиллиона за травму в одном из своих отделений

АО "Почта России" выплатит жительнице Перми 400 тыс. рублей за получение травмы в почтовом отделении почтовой связи № 70 УФПС Пермского края. Изначальная сумма, требуемая истцом, составляла 500 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми, инцидент произошел в январе еще прошлого года. В результате падения в почтовом отделении, женщина получила травму, после чего проходила длительное амбулаторное и стационарное лечение. Очевидец произошедшего пояснил, что на полу был и снег, и вода, что послужило причиной падения.

Пострадавшей были причинены не только физические, но и нравственные страдания. Так на сегодняшний день она до сих пор не может нормально выйти из дома из-за постоянных болей, ходить в магазин за продуктами, а по квартире передвигается только с помощью трости.

"Судом установлено, что совокупность имеющихся в материалах дела доказательств подтверждает факт падения истицы в помещении отделения почтовой связи, за надлежащую уборку которой несет ответственность АО "Почта России", и то, что падение произошло по вине ненадлежащего исполнения ответчиком обязанностей по уборке помещения. Доказательств, опровергающих указанные обстоятельства, ответчиком при рассмотрении дела не представлено. Более того факт падения истицы в помещении отделения почтовой связи стороной ответчика был подтвержден в судебном заседании", - рассказали в пресс-службе.

С учетом всех обстоятельств дела, в пользу пермячки с АО "Почта России" судом взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тыс. рублей. Решение в законную силу не вступило.