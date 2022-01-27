Медведев: Россия не может размещать военные базы на Кубе и в Венесуэле, потому что они хотят подружиться с США

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Россия не может сейчас размещать военные базы на Кубе и в Венесуэле. Интересно, что буквально накануне глава МИДа Сергей Лавров рассказывал в Госдуме, что Путин договорился с главами этих государств о сотрудничестве "во всех сферах, в том числе в военно-технической".

Медведев считает, что Россия не должна вредить намерению Латинской Америки наладить отношения с США.

"Куба, Венесуэла – близкие нам страны, наши партнеры, страны, которые ведут суверенную политику, мы ничего не можем размещать у них, даже если раньше так было. Это должно согласовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными, национальными интересами. А их национальные интересы заключаются в разных направлениях. Куба, да и Венесуэла тоже стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить отношения с США, поэтому здесь не может речь идти о том, чтобы что-то там поставить, создать там какую-то базу, как это делалось в советский период. Тогда с целым рядом стран у нас была единая военная структура, основанная на единой идеологии", - заявил Медведев в интервью российским журналистам.

"Считаю не очень правильным на эту тему рассуждать. Это сразу создает напряженность в экономической сфере как минимум", - цитирует Медведева РИА Новости.