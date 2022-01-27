В Екатеринбурге судят экс-директора сотового магазина, помогавшего мошенникам

27 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге судят экс-директора сотового магазина, помогавшего мошенникам

В Екатеринбурге начинается суд над бывшим директором магазина сотовой связи. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, работая директором, мужчина имел прямой доступ к базе данных абонентов. Она была предназначена для внесения изменений паспортных данных, разблокировки номера, смены тарифного плана и создания задания по номеру.

В мае 2021 года, когда у уральца возникли определенные финансовые трудности, в одной из социальных сетей он списался с неизвестным, который занимался хищением денег. Они договорились, что директор за деньги разблокирует абонентские номера, заблокированные из-за подозрения в мошенничестве. Впоследствии за каждый незаконно разблокированный номер злоумышленник получил 500 рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело теперь уже бывшего руководителя магазина направлено в Орджоникидзевский районный суд.

Напомним, что новый 2022 год начался для свердловской полиции с роста телефонных мошенничеств. В ведомстве дали уральцам советы, как не стать жертвой злоумышленников.

Теги: мошенники, директор, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2495

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети