В Екатеринбурге судят экс-директора сотового магазина, помогавшего мошенникам

В Екатеринбурге начинается суд над бывшим директором магазина сотовой связи. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, работая директором, мужчина имел прямой доступ к базе данных абонентов. Она была предназначена для внесения изменений паспортных данных, разблокировки номера, смены тарифного плана и создания задания по номеру.

В мае 2021 года, когда у уральца возникли определенные финансовые трудности, в одной из социальных сетей он списался с неизвестным, который занимался хищением денег. Они договорились, что директор за деньги разблокирует абонентские номера, заблокированные из-за подозрения в мошенничестве. Впоследствии за каждый незаконно разблокированный номер злоумышленник получил 500 рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело теперь уже бывшего руководителя магазина направлено в Орджоникидзевский районный суд.

Напомним, что новый 2022 год начался для свердловской полиции с роста телефонных мошенничеств. В ведомстве дали уральцам советы, как не стать жертвой злоумышленников.