В Нижневартовске за крупную взятку арестовали чиновника, отвечающего за стройку

В Югре на два месяца арестовали заместителя директора управления капитального строительства Нижневартовска Сергея Бочкова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, преступление было совершено еще в апреле 2018 года, когда подозреваемый занимал пост директора управления капитального строительства по застройке Нижневартовского района.

Он получил в качестве взятки 410 тысяч рублей от одного из предпринимателей, выполнявшего работы по муниципальным контрактам, за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ.

26 января в доме и в по месту работу подозреваемого прошли обыски. Были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается.