27 Января 2022
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Политика В бывшем СССР
назарбаев нурсултан абишевич президент республики казахтан (2005) | Фото: Накануне.ru

Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Депутаты сената парламента Казахстана приняли законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.

Депутаты нижней палаты парламента (мажилиса) утвердили данные поправки 19 января, напоминает Regnum. Теперь изменение законодательства должен одобрить президент Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, в парламенте обсуждаются изменения в конституционные законы, сохраняющие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Кроме того, верхняя палата парламента страны предложила отменить необходимость согласовывать с первым президентом Казахстана внешнюю и внутреннюю политику.

Де-факто Назарбаев уже с начала января не является главой Совета безопасности – о его смещении с этой должности во время кризиса в стране заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. В обращении к народу, опубликованном 18 января, Назарбаев заявил, что является обычным пенсионером с тех пор, как передал высший пост в стране Токаеву.

Теги: казахстан, назабаев, совбез



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