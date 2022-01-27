Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Депутаты сената парламента Казахстана приняли законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.

Депутаты нижней палаты парламента (мажилиса) утвердили данные поправки 19 января, напоминает Regnum. Теперь изменение законодательства должен одобрить президент Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, в парламенте обсуждаются изменения в конституционные законы, сохраняющие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Кроме того, верхняя палата парламента страны предложила отменить необходимость согласовывать с первым президентом Казахстана внешнюю и внутреннюю политику.

Де-факто Назарбаев уже с начала января не является главой Совета безопасности – о его смещении с этой должности во время кризиса в стране заявил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. В обращении к народу, опубликованном 18 января, Назарбаев заявил, что является обычным пенсионером с тех пор, как передал высший пост в стране Токаеву.