407 классов Екатеринбурга отправились на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ

Число учеников Екатеринбурга, перешедших на дистант из-за вспышек коронавируса и ОРВИ, выросло почти в шесть раз за неделю.

Напомним, что только 21 января количество классов, переведенных на удаленку, приравнивалось к 70, однако сейчас их уже 407. Об этом во время выступления на радио заявила заместитель главы департамента образования администрации Екатеринбурга Алена Бабченко.

По ее словам, главной причиной возвращения школьников домой стало распространение COVID-19 и конкретно нового штамма "омикрон". При этом, детям приходится осваивать большую часть материалам самим, так как учителям не всегда хватает времени, с учетом необходимости также обучать и в очном формате.

Напомним, что уже 6,13% российских школьников переведены на дистант. Об этом свидетельствуют данные Минпросвещения, опубликованные на сайте ведомства. Днем ранее эта доля составляла 4,59%.