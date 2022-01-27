27 Января 2022
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Истребитель Су-35С поколения 4++. (2020) | Фото: телеканал Звезда|Министерство обороны РФ

Минобороны России перебросило в Белоруссию на учения истребители Су-35С

Минобороны России завершило переброску истребителей Су-35С Восточного военного округа на аэродромы в Белоруссии, где пройдут учения Союзного государства "Союзная решимость 2022".

Экипажи истребителей Су-35С вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около 8 тыс. км. Во время перелета экипажи выполнили две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа.

"Маршруты перелетов тщательно прорабатывались авиационными штурманами с учетом максимального беспосадочного полета, а также метеоусловий по всему маршруту следования", - сообщили в пресс-центре Минобороны.

Теперь истребители заступят на боевое дежурство в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

Основные мероприятия учений пройдут с 10 по 20 февраля.

Практические действия пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Теги: су-35, истребители, союзная решимость-2022, военные учения



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